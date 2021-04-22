Rusya'da on binler, tutuklu muhalif lider Navalni'nin serbest bırakılması için sokaklara çıktı

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Rusya'nın çeşitli kentlerinde on binlerce kişi açlık grevindeki tutuklu Aleksey Navalni'nin serbest bırakılması talebiyle sokaklara çıktı.

Navalni'nin destekçileri, Putin'in her yıl düzenli olarak yaptığı halka sesleniş konuşmasının gününde protestolar düzenlenmesi için çağrı yapmıştı.

Polise göre Putin'in konuşmasını yaptığı binanın biraz uzağındaki Manezhnaya Meydanı'nda konuşma bittikten birkaç saat sonra yaklaşık 6 bin kişi toplandı. Saint Petersburg'da 4 bin 500, ülke genelinde de 14 bin kişinin toplandığı ifade edildi. Bağımsız gözlemciler gerçek sayıların bundan çok daha yüksek olduğunu ifade etti.

Moscos Times'ın aktardığına göre Kızıl Meydan yakınındaki protestocular, "Putin bir hırsız" ve "Onu özgür bırakın" diye slogan attı. Yoldan geçen arabalar protestoculara destek için korna çaldı. Protestolara yakın noktalara çevik kuvvetin yerleştirildiği görüldü.

Polisin 64 Rus şehrinde toplam bin 496 kişiyi gözaltına aldığı açıklandı.

Geçen günlerde mahkumlara özel bir hastaneye kaldırılan Aleksey Navalni'nin doktorları, muhalif liderin sağlık durumunun giderek kötüleştiğini belirtmişti.