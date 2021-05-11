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Dünya

Rusya'da okula silahlı saldırı: 11 ölü

11 Mayıs 2021 10:42

T24 Dış Haberler

Rusya'nın Kazan kentinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk olarak 9 kişinin öldürüldüğü ve 4 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti. Ölü sayısının daha sonra 11'e çıktığı açıklandı. 

Saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunun öğrenci olduğu bildirilirken en az bir öğretmenin de hayatını kaybettiği bildirildi.

RIA, saldırıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve okulda bir patlama duyulduğunu ifade etti. Bazı Rus haber ajansları ise saldırının okul çağındaki iki silahlı saldırgan tarafından yapıldığını ifade etti.

Olay yerinden çekilen videolarda acil servis araçlarının okulun dışında park halinde olduğu ve insanların binaya doğru koştuğu görülüyor. Farklı görüntülerde kırılmış camlar da görüldü. 

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