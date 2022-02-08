Rusya'da öğretmen, "Sovyet halk düşmanlarının şiirlerini okuttuğu için istifaya zorlandı"

T24 Dış Haberler

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir öğretmen, öğrencilerine Sovyetler Birliği döneminde "halkın düşmanı" ilan edilen şairlerin eserlerini okuttuğu için istifaya zorlandı.

Serafim Saprikina, derslerinde Daniil Kharms ve Alexander Vvedensky okutmasının ardından aralık ayında okulun müdürünün bir "acil durum toplantısı" düzenlediğini ve kendisini "fırçaladığını" ifade etti.

Facebook üzerinden paylaşımda bulunan öğretmen, müdürün kendisine bu insanların Sovyet gizli polisi tarafından yakalandığını ve "haklı bir şekilde işkence gördüğünü" söylediğini aktardı.

Kharms ve Vvedensky 1931 ve 1941 yıllarında iki defa tutuklanmış, 1960'larda 'rehabilite' edilmişlerdi.

Saprikina, okul yönetiminin istifa etmemesi durumunda kendisini kariyerini tehlikeye atacak "güven kaybı" suçlamasıyla kovmakla tehdit ettiklerini belirtti.

St. Petersburglu yetkililer, iddiaları reddediyor.