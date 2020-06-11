Rusya’da nükleer eğitimini tamamlayan gençler Akkuyu'da çalışmaya başladı

Enerji Günlüğü'nün haberine göre Akkuyu NGS için nükleer mühendislik alanında Personel Yetiştirme Programı kapsamında Rusya’nın Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi MEPhI’den mezun olan 53 genç mühendis, Türkiye’nin farklı bölgelerinden Mersin’e gelerek işe başladı.

Akkuyu NGS için Personel Yetiştirme Programı 2011 yılından beri yürütülüyor. 2020’de üçüncü grup mezun oldu. 2018 yılından itibaren ise toplam 130’dan fazla genç Türk uzman NRNU MEPhI’den mezun olup nükleer mühendislik alanında diplomalarını alarak, hepsi Akkuyu Nükleer A.Ş.’den iş teklifi aldılar. Şu anda 120’den fazla Türk öğrenci, Akkuyu NGS için uzman yetiştirme programı kapsamında Rusya’da eğitimlerine devam ediyor.