Rusya'da nüfusun neredeyse yarısı Stalin'in heykelinin dikilmesini destekliyor

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Rusya'da nüfusun neredeyse yarısı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin ikinci lideri Josef Stalin'in devletin de onay vereceği bir heykelinin yapılmasını istiyor.

Levada Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir ankete göre katılımcıların yüzde 48'i, Sovyetler'in Nazi Almanyası'nı yenmesini kutlayan bir Stalin heykeli yapılmasına olumlu yaklaşıyor. Fikre katılımcıların sadece yüzde 20'si kesin bir şekilde karşı çıkarken, yüzde 29'u duruma kayıtsız olduklarını belirtti.

10 yıl önce, Stalin heykeli dikilmesini nüfusun sadece yüzde 25'i destekliyordu.

Vladimir Putin yönetiminde Stalin hakkında "olumlu fikirlere" sahip olanların oranı düzenli olarak artış gösterdi. Putin yönetimi Stalin hakkında olumlu veya olumsuz bir söylemde bulunmasa da 2. Dünya Savaşı Zafer Günü kutlamaları, Putin iktidarının en büyük yıllık organizasyonlarında biri haline geldi.

Stalin, SSCB'nin başındayken lider için birçok heykel dikilmişti. Daha sonra Nikita Kruşçev yönetiminde "Destalinizasyon" adı verilen dönemde bu heykellerin çoğu devrildi.