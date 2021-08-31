Rusya'da Navalni'ye yakın bir isim daha ülkeyi terk etti

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Rusya'da tutuklu muhalif lider Aleksey Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmış'ın ülkeyi terk ettiği iddia edildi. Yarmış, hala Rusya'da olan son Navalni müttefiklerinden biriydi.

Son zamanlarda muhalefet üzerindeki baskının artmasıyla birlikte birçok muhalif siyasetçi, aktivist ve gazeteci ülkeyi terk etmeye başlamıştı. New York Times, bu durumu ''Sovyetler sonrası dönemde yaşanan en büyük siyasi göç'' olarak nitelendirmişti.

Interfax'ın iki farklı kaynağa dayandırdığı habere göre Yarmış ülkeyi terk etti. Bir kaynak, muhalif ismin Finlandiya'nın Helsinki kentine gittiğini ifade etti.

Navalni'nin ekibi iddiaları doğrulamadı ancak yalanlamadı da.

Yarmış bu ay, protesto çağrısı yaparak Koronavirüs'le mücadele kapsamında toplanmalara getirilen kısıtlamaları ihlal etmekten suçlu bulunan Navalni'ye yakın 4. isim olmuştu. 18 ay 'kısıtlı özgürlük' cezasına çarptırılan Yarmış ceza kapsamında Moskova'dan çıkamayacak, toplu eylemlere katılamayacak ve ayda bir şartlı tahliye memurlarıyla görüşecekti. Ceza henüz yürürlüğe girmemişti.