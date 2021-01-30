Rusya'da Navalni protestolarına katılanlar gözaltına alınacak

Rus muhalif lider Alexei Navalni'nin Almanya'dan Moskova'ya dönüşü sırasında havaalanında gözaltına alınıp tutuklanması üzerine Navalni destekçilerinin protesto çağrıları devam ediyor.

Geçen hafta sokaklara çıkan Navalni destekçileri ile polis çatışmış ve birçok kişi gözaltına alınmıştı. Navalni destekçileri, yarın tekrar gösteri düzenlemeyi planlarken Rusya İçişleri Bakanlığından açıklama geldi.

Gözaltına alınacaklar

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk yaptığı açıklamada, "Mevcut koşullarda, söz konusu gösteriler kamu düzenini bozmaya yönelik provokasyon riskini arttırıyor. Rusya'da halka açık etkinliklerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlama önlemleri de devam ediyor. Bu nedenle izinsiz gösterilere katılma çağrıları yapanlar ve bu gösterilere katılanlar, gözaltına alınacak" dedi. Geçtiğimiz hafta yapılan gösterilerde özellikle çocukların öne sürüldüğünü savunan Volk, "Reşit olmayan çocuklarınızın, diğer yakınlarınızın ve arkadaşlarınızın izinsiz eylemlere katılmasını engellemenizi şiddetle tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.

Kremlin, Navalni protestolarından ABD'yi sorumlu tuttu

Kremlin, Rusya'da gözaltında bulunan muhalif figür Aleksey Navalni'nin serbest bırakılması isteyen Navalni destekçilerinin protestolara başlamasında ABD'yi sorumlu tuttu.

Kremlin, ABD'yi Rusya'nın içişlerine müdahale etmekle suçladı.