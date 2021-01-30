T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya'da Navalni protestolarına katılanlar gözaltına alınacak

"Mevcut koşullarda, söz konusu gösteriler kamu düzenini bozmaya yönelik provokasyon riskini arttırıyor"

30 Ocak 2021 23:18

Rusya İçişleri Bakanlığı, yarın yapılması planlanan "Navalni'ye destek" protestolarına katılanların gözaltına alınacağını duyurdu.

ETİKETLER

Aleksey NavalniNavalniRusyaRus muhalif liderRusya protestoKremlin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24