Rusya'da Navalni'nin serbest bırakılması için protestolar bu hafta da sürüyor: 260 kişi gözaltına alındı

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Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalni'nin tutukluluğuna tepki amacıyla bugün düzenlenen protestolarda şu ana kadar 260 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Rusya'da geçen yaz zehirlendikten sonra Almanya'da tedavi görüp Rusya'ya dönen muhalif lider Aleksey Navalni'nin serbest bırakılması talebiyle başlayan protestolar bu hafta sonu da devam etti.

Onlarca kentte sokağa çıkan kişiler Navalni'nin serbest bırakılması çağrısının yanı sıra hükûmete yönelik tepkilerini de dile getirdi. Protestolardan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde eylemcilerin "Hırsız Putin", "Rusya'ya özgürlük" gibi sloganlar attığı duyuldu.

Bağımsız gözlemcilerin aktardığına göre bugün gerçekleşen eylemlerde şu ana kadar 260 kişi gözaltına alındı.

Navalni, 17 Ocak'ta Almanya'dan Rusya'ya döner dönmez tutuklandı. Navalni'nin tutuklanması ülke genelinde kalabalık protestolara neden oldu. Bugüne kadar Navalni'ye destek için düzenlenen protestolarda yaklaşık 4 bin kişi gözalıtna alındı.