Rusya'da Navalni'nin hapis cezası alıp almayacağına karar verilecek: Duruşma öncesi toplanan destekçiler arasında gözaltına alınanlar oldu

Zehirlendikten sonra tedavi gördüğü Almanya'dan Rusya'ya döner dönmez tutuklanan muhalif lider Aleksey Navalni'nin 3 buçuk yıl hapis cezası alıp almayacağı bugün mahkemede belli olacak.

AFP'nin aktardığı habere göre, Moskova'daki mahkeme bugün muhalif lider Aleksey Navalni'nin 2014 yılındaki şartlı tahliyesini ihlal ettiği gerekçesiyle 3 buçuk yıl hapis cezası alıp almayacağına karar verecek. Navalni destekçileri, iki haftadır yaptıkları gibi bugün de Moskova'da mahkemenin görüldüğü alanda toplandı. AFP, duruşmayı protesto eden destekçiler arasında gözaltına alınanlar olduğunu aktardı.

Dün Rusya Başsavcılık Ofisi'nden yapılan açıklamada Federal Cezaevi Servisi'nin Navalni'nin ertelenmiş hapis cezasını 3.5 yıllık hapis cezasına çevirme talebine "yasal ve mantıklı" denildi. Savcılar, Navalni'nin şartlı tahliye sürecinde bir 2. Dünya Savaşı gazisine hakaret etmekle suçlanmasının da verilecek cezaya destek olarak gösterilebileceğini ifade etti.

Navalni, 17 Ocak'ta Almanya'dan Rusya'ya döner dönmez tutuklandı. Navalni'nin tutuklanması ülke genelinde kalabalık protestolara neden oldu. Bugüne kadar Navalni'ye destek için düzenlenen protestolarda yaklaşık 4 bin kişi gözalıtna alındı.