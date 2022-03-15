Rusya'da muhalif lider Navalni'nin hapis cezasının 13 yıl daha uzatılması istendi

T24 Dış Haberler

Rusya’da savcılar, iki buçuk yıllık cezası nedeniyle cezaevinde olan muhalif lider Aleksey Navalni’nin 13 yıl daha uzatılmasını talep etti.

TASS haber ajansının aktardığı habere göre, mahkemede savcılar, 45 yaşındaki muhalif lider Navalni’nin sahtekârlık ve mahkeme suçlamalarına saygısızlık gerekçeleriyle 13 yıl daha hapis cezası almasını istedi.

Navalni, Noviçok’la zehirlenmesinin ardından Almanya’da tedavi görerek iyileşmiş, Rusya’ya döner dönmez tutuklanmıştı. Muhalif lider şu anda iki buçuk yıllık cezası için hapishanede.

Navalni, kendisine yönelik suçlamaların etki gücünü zayıflatmak için verildiğini belirtiyor.