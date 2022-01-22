Rusya'da milletvekilleri, Ukrayna'daki ayrılıkçı devletleri tanımayı görüşecek

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Rusya'da milletvekilleri gelecek hafta Ukrayna'da kurulan iki Rusya yanlısı ayrılıkçı bölgeyi tanıyıp tanımamayı masaya yatıracak. Kremlin yanlısı milletvekilleri, bölgelerin bağımsızlığının tanınmasının topyekûn savaşa neden olabileceğini savunuyor.

Rusya Komünist Partisi, tasarıyı bu hafta sunarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna üzerinde ayrılıkçıların kurduğu Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni (LNR) resmen tanıma çağrısında bulundu.

Ukrayna, Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği 2014'ten bu yana ayrılıkçı bölgelerle savaşıyor. Geçen aylarda Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığınağı yapmasıyla birlikte gerilim tekrar çok yüksek seviyelere ulaştı. Batı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığını savunurken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Rusya yasama sisteminin alt meclisi Devlet Duması'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, bölgeleri tanımak için olası bir girişimi haftaya parti liderleriyle görüşeceğini ifade etti.

Volodin, görüşmeden sonra konunun Devlet Duması Konseyi'nde ele alınacağını belirtti.