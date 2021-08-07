Rusya'da mahkeme, Navalni'nin kardeşi ve müttefikini 'Koronavirüs önlemlerini ihlal'den suçlu buldu

T24 Dış Haberler

Rusya'da tutuklu muhalif lider Aleksey Navalni'nin kardeşi ve yakın bir müttefiki kış aylarında meydana gelen protestolardaki rolleri nedeniyle mahkeme tarafından suçlu bulundu.

Oleg Navalni ve Nikolat Liyaşkin'in kış aylarında protesto çağrısı yaparak Koronavirüs'le mücadele kapsamında toplanmalara getirilen kısıtlamaları ihlal ettikleri belirtildi.

Liyaşkin'e "özgürlüğünün kısıtlanması" cezası verildi. Bu ceza kapsamında Liyaşkin gece belirlenecek bir saatten sonra evden çıkamayacak, toplu organizasyonlara katılamayacak ve Moskova sınırları dışına çıkamayacak.

Oleg Navalni'ye de savcıların talebiyle ertelenmiş bir yıllık hapis cezası verildi.