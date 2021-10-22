Rusya'da komedyen, İçişleri Bakanlığı sözcüsünü canlandırdıktan sonra tutuklandı

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Rusya'da bir komedyen, YouTube'da yayımlanan videolarda İçişleri Bakanlığı sözcüsünü taklit ettiği için tutuklandı.

Yerel medyaya göre Larisa Krivonosova, eylül ayında 10 gün hapis ve bir miktar para cezasına çarptırıldı. Rusya bürokrasisi ile alay eden YouTube serisinde Krivonosova, Rusya İçişleri Bakanı İrina Volk'u canlandırıyor ve onun üniformasını giyiyordu. Cezanın izinsiz resmi üniforma giymekten verildiği ifade edildi.

Krivonosova, bahsi geçen videoda, Rusya'da "sebze kaçakçılığına izin veren polislerle" alay ediyordu.

İçişleri Bakanlığı da çarşamba günü, Krivonosova'nın 'idari gözlemden' kaçtığı gerekçesiyle 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Krivonosova, 2017'de sarhoş bir şekilde arkadaşını bıçakladığı için hapse girmiş sonra şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştı.