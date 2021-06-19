Rusya'da kaçırılan ABD'li yüksek lisans öğrencisi ölü bulundu

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Rusya'da geçen günlerde kaybolan ABD'li yüksek lisans öğrencisi ölü bulundu.

34 yaşındaki eski ABD askeri Catherine Serou, Nizhny Novgorod'un bir banliyösünde arabaya bindikten sonra kaybolmuştu. Annesi, NPR'a yaptığı açıklamada kızının kendisine attığı son mesajın, "Bir yabancı ile arabadayım. Umarım kaçırılmıyorumdur" olduğunu belirtmişti.

100 kişiden fazla görevlinin katıldığı arama kurtarma çalışmaları sonucunda Serou'nun ölü olarak bulunduğu belirtildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, cinayetle ilgili olarak 44 yaşında bir şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Rus medyası, şüphelinin suçlu bulunması durumunda 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini ifade etti.

Serou'nun annesi, kızının ödemesini kabul etmeyen kliniğe dönmek için acele ettiğini; Über'ini beklemek yerine yoldan bir araba çevirdiğini düşündüğünü ifade etti.

Serou'nun annesi, "Sanırım arabadaki kişinin onu klinik yerine ormana götürdüğünü görüp panik oldu" dedi.

Daha önce ABD ordusuyla Afganistan'da görev yapan Serou, Lobaçevski Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi görüyordu.