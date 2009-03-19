Rusya da işsizlikten muzdarip

Rusya'da şubat ayında 300 bin kişi işten çıkarıldı. Böylece geçen yıl aralık ayından bu yana işini kaybedenlerin sayısı 1 milyonu aştı.



Federal İstatistik Servisi'nin açıklamasına göre, Rusya'da toplam işsizlerin sayısı 6,4 milyona diğer değişle yüzde 8,5'e yükseldi. Bu oran işsizliğin Mart 2004'ten bu yana ulaştığı en yüksek seviye olarak açıklandı.



Rusya'da aralık ayında 500 bin ve ocak ayında 300 bin kişinin işine son verilmişti.



Hükümet yetkilileri, nisan ayında da Rus şirketlerinin işten çıkarmaları sürdüreceğini beklediklerini söylerken, böylece işsizlerin sayısının sosyal istikrarsızlığın hakim olduğu 1990'lı yıllardaki 9,2 milyon rakamına ulaşabileceği belirtildi.



Rus hükümeti, emtia fiyatlarının özellikle petrol fiyatının gerilemesi nedeniyle harcamaları kısıtlarken, istikrarı korumak için sosyal ihtiyaçlara daha fazla harcama yapacağını kaydetti.

Bu arada şubat ayı perakende satışları yüzde 2,4 gerileyerek, Eylül 1999'dan bu yana ilk defa düştü.

