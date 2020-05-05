Rusya'da iki haftada üç doktor şüpheli bir şekilde camdan düşerek hayatını kaybetti

fAchMW">Rusya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları hızla artarken son iki hafta içinde üç sağlık çalışanı şüpheli bir şekilde hastane camlarından düştü. Camdan düşen sağlık çalışanlarından ikisi hayatını kaybederken birinin hastanedeki tedavisi sürüyor. Sağlık çalışanlarının camdan neden düştüğü se henüz kesinleşmedi.

CNN'de yer alan habere göre, Rusya kolluk kuvvetleri tarafından incelemesi süren olayda atlayan sağlık çalışanlarının daha önce Koronavirüs mücadelesinde hükûmetin yetersizliğini eleştirdiği biliniyor.

Ambulans doktoru olan Alexander Shulepov, Moskova'nın güneyindeki Voronezh şehrinde çalıştığı hastanede camdan atladı. Shulepov'un durumu ağır olsa da hastanede tedavisi sürüyor. Yerli kaynaklar Shulepov'un hastanede Koronavirüs sürecinde çalıştığı, test sonucu pozitif çıktıktan sonra tedavi altına alındığını belirtti.

Shulepov, Koronavirüs tedavisi için hastaneye yatırıldığı gün iş arkadaşı doktor Alexander Kosyakin ile birlikte sosyal medyada bir video paylaşarak, Shulepov'un hasta olduğu hâlde çalışmaya zorlandığını söylemişti. Kosyakin daha önce de hastane yönetiminin doktorlara yeterli koruyucu ekipman sağlamadığını söylemiş, yalan haber yayma gerekçesiyle polise ifade vermişti.

Öte yandan hastane yönetimi camdan atlayan doktor Shulepov'un Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra çalıştırıldığı iddiasını yalanladı. Shulepov, hastanenin açıklamasından kısa bir süre sonra videolar çekerek hastaneye yöneltilen suçlamaların doğru olmadığını söyledi.

"Kişisel koruyucu ekipman eksikliğine dikkat çekmişti"

Geçen hafta ise Krasnoyarsk şehrindeki bir hastanenin başhekimi yoğun bakımda bir hafta geçirdikten sonra hayatını kaybetti. Elena Nepomnyashchaya isimli baş hekimin bölge sağlık yetkilileriyle bir toplantı sırasında camdan düştüğü iddia edildi. Nepomnyashchaya'nın daha önce hastanede kişisel koruyucu ekipman eksikliğine tepki gösterdiği belirtilirken Sağlık Bakanlığı'nın bölgesel yönetimi iddiaları yalanladı.

Başka bir hastanede ise 24 Nisan'da baş hekim Natalya Lebedeva camdan düşerek hayatını kaybetti. Hastane doktorun Koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğünü fakat "trajik bir kazayla" hayatını kaybettiğini söyledi.