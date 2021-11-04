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Dünya

Rusya'da içinde 7 kişi olan kargo uçağı kaza yaptı

04 Kasım 2021 08:42

T24 Dış Haberler

Rusya'da bir kargo uçağı zorunlu iniş yapmaya çalışırken kaza yaptıktan sonra alev aldı.

Acil Durum Bakanlığı, Antonov An-12 tipi uçağın Sibirya'nın doğusundaki Irkutsk şehrine yaklaşırken radardan kaybolduğunu belirtmişti. Bakanlık, kaza yapan uçakta 7 kişi olduğuna inanıldığını açıkladı.

Acil durum ekipleri kaza yerine geldiğinde uçağın yanmakta olduğu ifade edildi. 

Antonov uçakları Sovyetler döneminde üretilmişti. Uçaklar hala sivil ve askeri taşımacılık için sıkça kullanılıyor. Uçaklar son yıllarda sıkça kazalarla gündeme geldi.

 

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