Rusya'da hastane yangını: Cerrahlar yangın sırasında ameliyata devam etti

Rusya'nın uzak doğusunda yer alan Blagoveshchensk'teki hastanede sağlık ekibi, bir hastaya açık kalp ameliyatı yaparken itfaiyeciler eski binanın çatısını saran yangını kontrol altına almak için mücadele etti.

BBC News'un haberine göre, hastanede 120'den fazla hasta tahliye edildi ve herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Havalandırma fanları dumanı dışarıda tutarken, zemin kattaki ameliyathanede acil elektrik kablosu yardımıyla sağlık ekibi ameliyata devam etti. Başarılı geçen operasyondan sonra kalp hastası tahliye edildi.

Yangın çıkmadan hemen önce başlayan iki saatlik operasyona sekiz doktor ve bir hemşire katıldı. Hastanenin baş cerrahı Valentin Filatov, ekibi adına "hastayı kurtarmak zorundaydık ve elimizden gelen her şeyi yaptık" dedi.

Rusya acil durum bakanlığı, bölgede uzman kardiyoloji ünitesine sahip tek hastane olan binanın 1907'de çarlık döneminde inşa edildiğini ve yangının "ahşap tavanlardan şimşek gibi yayıldığını" söyledi. Haberegöre yangını kısa devrenin tetiklediği düşünülüyor. Doktor Antonina Smolina ise, hastane personelinin olay sırasında panik olmadan soğukkanlılıkla işe devam ettiğini aktardı.

Amur bölge valisi Vasily Orlov, hem itfaiye hem de sağlık ekiplerine övgülerde bulundu ve onlara profesyonelliklerinden dolayı ödül takdim edeceğini aktardı.