Rusya'da halkın yüzde 45'i ülkenin doğusundaki Kremlin karşıtı protestoları destekliyor

T24 Dış Haberler

Rusya vatandaşlarının neredeyse yarısı, ülkenin en doğusundaki Habarovsk'ta meydana gelen Kremlin karşıtı protestoları desteklediklerini ifade etti.

Bağımsız anket şirketi Levada'nın yaptığı araştırmaya göre soruları yanıtlayan bin 617 vatandaşın yüzde 45'i protestoları desteklediklerini ifade etti. Katılımcıların sadece yüzde 17'si protestolar hakkında negatif düşüncelere sahip olduklarını söylerken 26'sı da nötr olduklarını bildirdi.

Katılmcıların yüzde 29'u, yaşadıkları bölgelerde benzer eylemler düzenlenirse katılacaklarını ifade etti.

Rusya'nın en doğusunda bulunan Habarovsk Krayı'nda binlerce kişi, valileri Sergey Fural'ın tutuklanmasının ardından 18 gündür sokaklarda Kremlin'i protesto ediyor.

Vali Sergey Furgal, geçen haftalarda cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı ve Moskova'ya götürüldü. Rusya Soruşturma Komitesi, Furgal'ın 2004 ve 2005 yıllarında bazı iş insanlarının öldürülmesi için emir verdiğini iddia ediyor

Eski bir tüccar olan 50 yaşındaki Furgal, Rusya Parlamentosu'ndaki en büyük üçüncü parti olan aşırı sağcı Liberal Demokrat Parti'nin üyesi. Furgal, 2018 seçimlerinde Vladimir Putin'e yakın Birleşik Rusya Partisi'nin gösterdiği adayı yenmeyi başaran nadir isimlerden biriydi.