Rusya'da Habarovsk Krai Valisi, cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı

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Rusya'da Habarovsk Krai Valisi Sergey Furgal, cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Rusya Soruşturma Komitesi, Furgal'ın 2004 ve 2005 yıllarında bazı iş insanlarının öldürülmesi için emir verdiğini iddia etti.

Furgal'ın kişisel aracına girerken gözaltına alındığı anın görüntüleri yayımlandı. Furgal, suçlu bulunursa müebbet hapis cezası alabilir.

Soruşturma komitesi, bir "suç örgütünün" varlığından söz ederek Furgal'dan önce 4 kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi. TASS'a konuşan bir yetkili, Furgal'ın bu isimlerin verdiği ifade sebebiyle gözaltına alındığını söyledi.

Eski bir tüccar olan 50 yaşındaki Furgal, Rusya Parlamentosu'ndaki en büyük üçüncü parti olan aşırı sağcı Liberal Demokrat Parti'nin üyesi. Furgal, 2018 seçimlerinde Vladimir Putin'e yakın Birleşik Rusya Partisi'nin gösterdiği adayı yenmeyi başaran nadir isimlerden biriydi.