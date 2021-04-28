Rusya'da gazeteciler, Navalni yanlısı protestoları haberleştirdikten sonra gözaltına alındı

T24 Dış Haberler

Rusya'da polis, ülkenin önde gelen bağımsız haber kuruluşlarında çalışan iki gazeteciyi geçen hafta düzenlenen Aleksey Navalni'ye destek protestolarını haberleştirdikleri için gözaltına aldı.

Dozhd'dan gazeteci Aleksey Korostelev'in ve Ekho Moskvy'den muhabir Oleg Olçarenko'nun evine salı sabahı polisin geldiği belirtildi.

İki gazeteciye henüz hiçbir suçlama yöneltilmedi. Günün ilerleyen saatlerinde serbest bırakılan Korostelev'e sorgu için 30 Nisan'da geri gelmesi söylendi.

Ekho Moskvy, gazetecilerin 21 Nisan'da düzenlenen "izinsiz" protestoya katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındıklarını, ancak ikisinin de yanında akreditasyon belgesi, editör mektubu ve sarı basın yeleği bulunduğunu ifade etti.

Kremlin, gazetecilerin nedengözaltına alındığını bilmediklerini, ancak protestoya katılan gazeteci taklidi yapan bir kişiyle ilgili olabileceğini ifade etti.