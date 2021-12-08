T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya'da eski asker, silahla kamu binasına saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı

Saldırganın "Koronavirüs pandemisinin bir komplo teorisi" olduğuna inandığı belirtildi

08 Aralık 2021 08:44

T24 Dış Haberler

Rusya'da bir savaş gazisi kamu binasına silahla saldırarak 2 kişiyi öldürdü ve 4 kişiyi yaraladı.

Rus haber ajanslarına göre 45 yaşındaki eski asker "Koronavirüs pandemisinin bir komplo teorisi olduğuna inanıyor". 

Belediye Başkanı Yardımcısı Anastasia Rakova, saldırıda hayatını kaybedenlerin kamu servisi merkezinde çalışan güvenlik görevlisi ve müdür olduğunu belirtti. 4 yaralı arasında 10 yaşında bir kız da olduğu belirtildi. 

Rakova, ilk silah sesinin salı günü saat 15.00 sularında duyulduğunu ve binanın hızlıca boşaltıldığını ifade etti. 

Rusya İçişleri Bakanlığı, saldırganın içeri girip etrafa ateş açmaya başladığını ve sonra da saklandığını ifade etti.

Saldırganın yakalandığı bildirildi.

Güvenlik gücü kaynaklarına göre saldırgan, Koronavirüs'ün bir komplo teorisi olduğuna inanıyordu ve kendisinden maska takılması istenince agresifleşti.

rusyaeskiaskerkamubinasısaldırdı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24