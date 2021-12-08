Rusya'da eski asker, silahla kamu binasına saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı

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Rusya'da bir savaş gazisi kamu binasına silahla saldırarak 2 kişiyi öldürdü ve 4 kişiyi yaraladı.

Rus haber ajanslarına göre 45 yaşındaki eski asker "Koronavirüs pandemisinin bir komplo teorisi olduğuna inanıyor".

Belediye Başkanı Yardımcısı Anastasia Rakova, saldırıda hayatını kaybedenlerin kamu servisi merkezinde çalışan güvenlik görevlisi ve müdür olduğunu belirtti. 4 yaralı arasında 10 yaşında bir kız da olduğu belirtildi.

Rakova, ilk silah sesinin salı günü saat 15.00 sularında duyulduğunu ve binanın hızlıca boşaltıldığını ifade etti.

Rusya İçişleri Bakanlığı, saldırganın içeri girip etrafa ateş açmaya başladığını ve sonra da saklandığını ifade etti.

Saldırganın yakalandığı bildirildi.

Güvenlik gücü kaynaklarına göre saldırgan, Koronavirüs'ün bir komplo teorisi olduğuna inanıyordu ve kendisinden maska takılması istenince agresifleşti.