Rusya'da Duma Başkanı Volodin: Ukrayna'nın Avrupa Konseyi’nden ihraç edilmesi görüşülmeli

Doğu Ukrayna'da gerilim tırmanırken Rusya Federasyonu Parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Ukrayna’ya ait bir İHA’nın Donbass’ta bir çocuğun ölümüne yol açtığını söyledi ve Volodin "Bu ülkenin Avrupa Konseyi’nden ihraç edilmesi konusunun görüşülmesi gerekiyor" dedi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Rusya Duma'sı Başkanı Volodin Telegram hesabından beş yaşında bir çocuğun İHA tarafından vurulduğunu söyledi ve şöyle devam etti: Bugün bir trajedi yaşandı. Fakat Avrupa medyası bu konuda herhangi bir şey yazmıyor. Avrupa Parlamentosu ve ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yok. Avrupa devletlerinin dışişleri bakanları konuşmuyor. Diplomatların sınır dışı edilmesine ilişkin kararlar alınmıyor. Kendi halkıyla savaşa askeri İHA gönderen ülkenin devlet başkanı gözden düşmüyor”

Volodin, “Boşuna nefes tüketmeyi seven Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) olayla ilgili değerlendirmede bulunmasını ve Ukrayna yönetiminden açıklama talep etmesini gerekli görüyorum. Bu ülkenin Avrupa Konseyi’nden ihraç edilmesi konusunun görüşülmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde bu tür kararları veren kişilerin ellerinden masum çocuk ve yetişkin ölümleri azalır” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Geçen günlerde Rusya'nın Ukrayna ile olan sınırında asker sığınağı yapmaya başladığına dair sosyal medyada doğrulanmamış görüntüler paylaşılmış, Kiev'in tepkisinin ardından bir diplomasi trafiği başlamıştı. Dün birçok Batılı lider ve NATO, konu hakkında endişelerine dile getirdi.