Rusya'da döviz alımları askıya alındı

Rus varlıkları yeni haftaya baskı altında başlarken, Rusya Merkez Bankası rubledeki oynaklığı azaltmak için döviz alımlarını askıya aldı.

Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre; ABD ile Rusya arasındaki jeopolitik gerilim küresel piyasalardaki risk iştahını baskılarken, Rus varlıklarında da satış dalgası yarattı.

Haftanın ilk işlem gününde Rusya Borsası Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görürken, dolar/ruble kurundaki yükseliş de yüzde 1,5 düzeyine ulaşmıştı.

Ruble, dolar karşısında eridi

Rusya Merkez Bankası'nın kararı öncesi Rus rublesinin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 1,6'ya ulaşmış ve dolar/ruble paritesi 79 seviyesine yükselmişti. Kararın ardından dolar/ruble paritesi tekrar 78,4 seviyesine geriledi.