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Dünya

Rusya'da demirli gemide çıkan yangında bir Türk vatandaşı öldü

"Yangın söndürülmüş olup başka bir yaralı veya can kaybı bulunmamaktadır"

10 Mayıs 2022 22:30

Rusya'nın Temrük Limanı'nda demirli bulunan Vanuatu bayraklı gemide çıkan yangında bir Türk vatandaşı öldü.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'nın Temrük Limanı'nda demirli bulunan Vanuatu bayraklı gemide çıkan yangında bir Türkiye vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu bilgiler verildi:

"Sabah saatlerinde Rusya'nın Temrük Limanı'nda demirde bulunan Vanuatu bayraklı bir geminin yaşam mahallinde çıkan yangın sonucu bir Türk vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yangın söndürülmüş olup başka bir yaralı veya can kaybı bulunmamaktadır." 

 
 
gemirusyayangıntürk
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