Rusya'da Covid ölümleri rekor kırıyor; kısıtlamalar başlıyor

Rusya, günlük Covid-19 kaynaklı ölümlerde yeniden rekor seviyeye çıktı. Vaka ve ölümlerin giderek arttığı Rusya, ABD’den sonra dünyada en fazla günlük Covid ölümünün gerçekleştiği ülke oldu.

The Moscow Times’da yer alan habere göre, Rusya’da son 24 saat içinde 1106 insan Covid nedeniyle yaşamını yitirdi. Ülkede Covid ölümleri toplam 232 bin 775’e çıkarak Avrupa’nın en yükseği oldu.

Ülkede bazı Covid ölümlerinin kaydedilmediğine ilişkin şüpheler oluşurken Moscow Times’ın yaptığı bir analiz, federal istatistik ajansı Rosstat’ın sunduğu fazladan ölümlerle birlikte Covid ölümlerinin 660 bine çıkabileceğini gösterdi.

Rusya’da artan vaka ve ölümlere karşı 30 Ekim ve 7 Kasım arasında temel işlerde çalışmayan kişilere zorunlu ücretli izin uygulanacak.

Ülkede vakaların en yoğun olduğu başkent Moskova’da bu perşembe “çalışmama dönemi” başlayacak. Marketler ve eczaneler dışında tüm işletmeler kapanacak.

Rusya’da Sputnik aşısı geliştirilese de nüfusun yalnızca yüzde 36’sının iki doz aşı olduğu biliniyor.