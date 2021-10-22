Rusya'da Covid kaynaklı günlük vaka ve ölüm sayıları yine rekor kırdı

T24 Dış Haberler

Rusya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 37 bin 141 yeni vaka görüldüğü ve bin 64 Covid kaynaklı ölüm yaşandığını duyuruldu. Bu sayılarla Rusya, hem günlük vaka hem de günlük ölü sayılarında rekorunu kırmış oldu.

Ülke genelinde yetkililer vaka artışını durdurmak için kısmi kapanma gibi yöntemlere yönelmeye başladı.

Aşılanma oranının düşük olduğu Rusya'da Covid-19'a bağlı Covid ölüm sayıları düzenli olarak rekorlar kırıyordu. Ülkede toplam 228 bin 453 ölüm yaşandı. Resmi verilere göre sadece ABD'de Rusya'dan çok Covid kaynaklı ölüm yaşandı.

Rusya'da ayrıca toplam 8.1 milyon Koronavirüs vakası görüldü.