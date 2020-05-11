Rusya'da Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastane yangınında ölenlerin sayısı 9'a çıktı

Rusya’nın başkenti Moskova’da Covid-19 hastalarının tedavi edildiği bir hastanede dün çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu.
Moskova'nın kuzeybatısındaki Krasnogorsk kentinde bulunan ve Covid-19 hastalarının tedavi edildiği hastanede dün yangın çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na göre, Kovid-19 hastalarının bulunduğu yangında ölenlerin sayısı 9’a çıktı. Yangın tamamen söndürüldü.
Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatırken, yangının elektrik kablo sistemindeki bir arızadan kaynaklanıyor olabileceğini bildirdi.