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Dünya

Rusya'da Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastane yangınında ölenlerin sayısı 9'a çıktı

Yangın tamamen söndürüldü

11 Mayıs 2020 10:58

Rusya’nın başkenti Moskova’da Covid-19 hastalarının tedavi edildiği bir hastanede dün çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu. 

Moskova'nın kuzeybatısındaki Krasnogorsk kentinde bulunan ve Covid-19 hastalarının tedavi edildiği hastanede dün yangın çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na göre, Kovid-19 hastalarının bulunduğu yangında ölenlerin sayısı 9’a çıktı. Yangın tamamen söndürüldü.

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatırken, yangının elektrik kablo sistemindeki bir arızadan kaynaklanıyor olabileceğini bildirdi.

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