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Dünya

Rusya'da bir nehre dizel yakıt akması sonucu kentte OHAL ilan edildi

100 bin metrekarelik bir alanın dizel yakıtla kirlendiği tahmin ediliyor

04 Haziran 2020 08:28

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sibirya'da Krasnoyarsk bölgesindeki sanayi kenti Norilsk'te 20 bin ton dizel yakıtın nehre akmasını 'federal ölçekte olağanüstü hal' olarak niteledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Norilsk'teki bir termik santraldeki dizel yakıt depolama tankının hasar alması sonucu yaşanan olayı Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev'le yaptığı toplantıda ele aldı.

Ziniçev bu olay nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmesi gerektiğini belirtirken Putin, Acil Durumlar Bakanı'nın önerisini kabul etti.

Putin, olayın çevre üzerindeki olumsuz etkisinin en kısa sürede ortadan kaldırılmasını ve petrol ürünlerinin imhasıyla ilgili konunun çözülmesini istedi.

Yaklaşık 20 bin petrolün nehre akması sonucu toplamda 100 bin metrekarelik bir alanın dizel yakıtla kirlendiği tahmin ediliyor.

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