Rusya'da binler, Navalni'nin serbest bırakılması talebiyle sokakta

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Noviçok ile zehirlendikten sonra ilk kez ülkesine döndüğünde havalimanında gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkeme tarafından 30 gün hapis cezasına çarptırılan Rus muhalif lider Aleksey Navalni destekçileri yapılan çağrılara uyarak ülkenin birçok noktasında protestolar organize etmeye başladı.

Vladivostok'ta bir grup protestocunun çevik kuvvet tarafından kovalandığı görüldü. Habarovsk'ta -14 derecelik soğuk havaya rağmen sokağa dökülen protestocular, "Utanın" ve "Haydutlar" diye slogan attı.

Moskova'da polis, Puşkinskaya Meydanı'nın çevresine barikatlar kurdu.

Protestocular, Navalni'nin serbest bırakılması için çağrıda bulunuyor.

Gözlem grubu OVD-Info'ya göre ülke genelindeki eylemlerde şu ana kadar 48 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, bu protestoların "yasa dışı toplanmalar" olduğunu söylemişti.

Navalni, tutuklanmasından kısa süre önce bu hafta sonu eylemler düzenlenmesi için çağrılarda bulunmuştu. Geçen günlerde Navalni'ye yakın bazı isimler gözaltına alındı.

Navalni, daha önce zehirlenmesinden Kremlin'i sorumlu tutmuş ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle tutuklandığını söylemişti.