Rusya'da bağımsız gazetecilik üzerindeki baskı artıyor; 4 kuruluş daha 'yabancı ajan' ilan edildi

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Rusya'da seçimlere kısa süre kala gazetecilik üzerindeki baskı tırmanmaya devam ederken 4 bağımsız medya kuruluşu daha "yabancı ajan" ilan edildi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "3 Eylül itibariyle şu kurumlar yabancı ajanlığı yapan yabancı medya listesine alındı: Altair 2021 LLC, Vega 2021 LLC, Editor-in-Chief 2021 LLC ve Romashki Monolit LLC" denildi.

Bu dört kurum da daha önce Moskova tarafından "yabancı ajan" ilan edilen gazeteciler tarafından kurulmuştu.

Rusya'da yabancı ajan ilan edilen medya kuruluşlarının devlete düzenli olarak finansları hakkında raporlar sunması ve sosyal medya paylaşımları dahil olmak üzere yayımladıkları her şeye 'yabancı ajan ilan edildiklerine dair' bilgilendirme eklemeleri gerekiyor.

Adalet Bakanlığı, bahsi geçen kurumların "daha saydam olması için" bu yönde karar aldıklarını belirtti.

Rusya'da 17-19 Eylül tarihleri arasında yapılacak seçimlere giden süreçte "yabancı ajan" ilan edilen medya kuruluşlarının sayısı ciddi bir artış gösterdi.