Rusya'da ayakkabılarını kutsal su ile yıkayan iki asker gözaltına alındı

T24 Dış Haberler

Rusya'da iki asker ayakkabılarını kutsal su ile yıkadıktan sonra "inananlara hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Hafta sonu Rusya'da viral olan bir videoda birkaç kişinin gülerek ayakkabılarını Kaliningrad'daki bir kilisenin yanında yıkadığı görülüyor.

Videodaki kişilerden birinin gülerek, "Bu onlar için kutsal su ve biz ayaklarımızı yıkıyoruz" dediği duyuluyor.

Interfax'a konuşan kaynaklar askerlere ordu soruşturmacılarının dini inançlara haraketten suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Askerler bir yıla kadar hapis cezası alabilir.