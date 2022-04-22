Rusya'da askeri enstitüde yangın: 7 kişi hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Rusya'nın Tver kentinde hava savunma sistemleri geliştiren bir askeri araştırma enstitüsünde çıkan yangın sonucunda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

TASS'a konuşan bir kaynak, ölü sayısının bu sabah itibariyle 7'ye yükseldiğini ve bu sayının daha da yükselebileceğini ifade etti. Olayda toplamda 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Merkezi Araştırma Enstitüsü'nde perşembe günü çekilen görüntülerde binadan yoğun şekilde kara dumanlar yükseldiği görülüyordu.

Yerel basına konuşan görgü tanıkları, 4 katlı binanın içindeki bazı insanların yangından kaçmak için camdan atlamak zorunda kaldığını belirtti.