Rusya'da anaokuluna silahlı saldırı: 2 çocuk ve bir çalışan öldürüldü

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Rusya'nın Ulyanovsk bölgesinde bir silahlı saldırganın anaokuluna saldırıp iki çocuğu ve bir yetişkini öldürdüğü belirtildi.

Rus haber ajansı Interfax'a konuşan kaynak, "Silahlı bir adam Veşkayma köyündeki anaokuluna öğle uykusu sırasında girip iki çocuğu ve bir çalışanı vurdu" dedi.

Kaynak, daha sonra da saldırganın kendisini vurarak öldürdüğünü ifade etti. Yerel yetkililer, saldırıya uğrayan anaokulunda 4 ceset bulunduğunu doğruladı.

Telegram kanalı Baza, saldırganın bir pompalı tüfek kullandığını iddia etti ancak bu bilgi henüz doğrulanmadı. Baza aynı zamanda bu silahın 68 yaşındaki bir Veşkayma sakinine kayıtlı olduğunu; ancak saldırganın çok daha genç göründüğünü öne sürdü.