Rusya'da 70'ten fazla şehirde binlerce insan hükûmet karşıtı protestolar için toplandı; eksi 50 derecede bile eylem yapıldı

Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin Rusya'ya döner dönmez tutuklanmasıyla yükselen tepkilerin ardından dün, ülkenin 70'ten fazla şehrinde binlerce insan hükûmet karşıtı protestolar için sokağa çıktı. Rusya'nın eksi 50 derecenin görüldüğü Yakutsk kentinde bile insanlar soğuğa aldırmadan protestoları sürdürdü ve "Putin yönetimi istifa" mesajı verdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Rusya genelinde başlayan protestoları tetikleyen unsur, muhalif lider Aleksey Navalni'nin geçen yaz zehirlendikten sonra ülkesine dönünce tutuklanması oldu. Eylemlere katılanlar ise Rusya'daki "problemlerin daha derin olduğunu, Putin yönetiminden kaynaklandığını" söyledi.

Rusya'nın 70'ten fazla kentinde gerçekleşen protestolarda yer yer polisin orantısız güç kullandığı kareler ortaya çıktı. Başkent Moskova'dan bir video protestocuların yerde tekmelendiği anları gösterdi.

Şehir meydanlarında toplanan insanlara polis müdahale etse de eylemciler "Putin istifa" sloganları atarak protestoyu sürdürdü. Putin döneminin en kalabalık eylemlerinden biri olan protestolarda 2 bin 500'den fazla insanın gözaltına alındığı belirtildi.

Navalni'nin ekibi, kamuoyunun tepkisi ve gücüyle Kremlin'in muhalif lideri serbest bırakmasını planlıyor. Navalni 2013 yılında tutuklanmış ve 5 yıl hapis cezasıyla çarptırılmıştı. Navalni hakkında hapis kararının çıktığı gün Kremlin çevresinde binlerce protestocu toplanmış, serbest bırakılmasını istemişti. Protestoların ertesi günü Navalni serbest bırakılmıştı.