Rusya, Çin sınırına S-400 gönderiyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkenin en doğusundaki Çin sınırına S-400 hava savunma sistemleri göndereceklerini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ve askeri kanadın yöneticileri ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ordunun durumu ve devam eden tatbikatlar ele alınırken, bölgesel askeri yatırım ve çalışmalar da toplantının konu başlıkları arasında yer aldı.



Şoygu, toplantıda komutanlara hitaben yaptığı konuşmada ülkenin doğu bölgesine hava savunma sistemleri göndereceklerini söyleyerek, “Özellikle burada bulunan iki uçaksavar füze bataryası S-400 sistemleriyle, iki uçaksavar füze bataryası ise Buk-M1-2 sistemleriyle donatılacak. Doğu bölgelerinde askeri-siyasi durum gergin kalmaya devam ediyor ve meydana gelen tehditleri etkisiz hale getirmek için çeşitli önlemler tasarlanıyor” şeklinde konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'lerin durumuna ilişkin, "S-400’ler henüz aktif değil çalışmalar var ama aktif değil. S-400’ün aktif hale getirilmesi konusunda yapılacakları askerlerimiz bilir, izah eder. Bu sistemi biz acil ihtiyacımız olduğu için aldık." demişti.