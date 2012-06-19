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Dünya

Rusya, Çin, İran ve Suriye'den dev askeri tatbikat

Rusya'nın bu tatbikata kendi nükleer denizaltısını ve uçak gemisini göndereceği iddia edildi

19 Haziran 2012 19:38

 

Tahran merkezli Fars haber ajansı, Rusya, Çin, İran ve Suriye'nin ortak askeri tatbikat yapacağını iddia etti.
 
Söz konusu 4 ülkenin toplam 90 bin asker ile Suriye'nin kara ve deniz kıyılarında tatbikat yapacağını öne süren İran ajansı, tatbikatın birkaç hafta sonra başlayacağını duyurdu. Ajans, ismini vermediği konuyla ilgili bilgi aldığı kaynağına dayanarak verdiği haberde, toplam bin tank ve 400 savaş uçağının tatbikatta görev alacağını aktardı.
 
Haberde, "Rusya bu tatbikata kendi nükleer denizaltısını ve uçak gemisini gönderecek. Suriye de kendi füzesavar sistemiyle ilgili çalışmalarını kontrol edecek" denildi.
 
Ajansın iddiasına göre Mısır, tatbikata katılması için Çin savaş gemilerinin Süveyş kanalından geçmesine izin verdi.
 

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Rusya bu tatbikata kendi nükleer denizaltısını ve uçak gemisini gönderecek

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