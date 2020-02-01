Rusya Çin'den gelen uçağın inmesine izin vermedi

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Sağlık Bakanı Jens Spahn ile Bonn kentinde düzenlediği basın toplantısında, Vuhan'dan tahliye edilenlerin Almanya'ya doğru yolda olduklarını belirtti.
Moskova'da uçağa iniş izni verilmemesi sebebiyle mürettebat değişimi için giden ekibin, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye yönlendirildiği bilgisini paylaşan Kramp-Karrenbauer, Helsinki'den kalkacak uçağın Frankfurt Havalimanı'na inmesinin önünde engel kalmadığını vurguladı.
Rusya'nın ülke üzerinden uçuş izinini verdiğini dile getiren Kramp-Karrenbauer, ancak daha önce uçağın Moskova'ya iniş yapmasının taahhüt edilmesine rağmen Rusya'nın Moskova Havalimanı'na iniş izni vermediğini kaydetti.