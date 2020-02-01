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Dünya

Rusya Çin'den gelen uçağın inmesine izin vermedi

01 Şubat 2020 18:37

Rusya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den tahliye edilen ve Alman vatandaşlarını taşıyan Alman ordusuna ait uçağa, yakıt ikmali ve mürettebat değişimi için Moskova Havalimanı'na iniş izni vermedi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Sağlık Bakanı Jens Spahn ile Bonn kentinde düzenlediği basın toplantısında, Vuhan'dan tahliye edilenlerin Almanya'ya doğru yolda olduklarını belirtti.

Moskova'da uçağa iniş izni verilmemesi sebebiyle mürettebat değişimi için giden ekibin, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye yönlendirildiği bilgisini paylaşan Kramp-Karrenbauer, Helsinki'den kalkacak uçağın Frankfurt Havalimanı'na inmesinin önünde engel kalmadığını vurguladı.

Rusya'nın ülke üzerinden uçuş izinini verdiğini dile getiren Kramp-Karrenbauer, ancak daha önce uçağın Moskova'ya iniş yapmasının taahhüt edilmesine rağmen Rusya'nın Moskova Havalimanı'na iniş izni vermediğini kaydetti.

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