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Dünya

Rusya: CIA casusu yakaladık

Norveç, casusluk iddiasıyla tutuklanan kişiyi doğrduladı

20 Aralık 2017 07:41

Rusya'da bir Norveç vatandaşının casusluk iddiasıyla tutuklandığı bildirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), casusluk yaptığı iddiasıyla bir Norveçliyi tutukladığını duyurdu.

Haberde, Norveç vatandaşının Rus donanmasına ait gizli bilgileri ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA) aktarmakla suçlandığı belirtildi. Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Norveç vatandaşının casusluk iddiasıyla tutuklandığı doğrulandı ancak bu kişi hakkında bilgi verilmedi.

Öte yandan, İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, tutuklanan Norveç vatandaşının 60 yaşında olduğu ve daha önce Rusya-Norveç sınırında Kızılhaç Teşkilatında çalıştığı öne sürüldü. 

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