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Spor

Rusya çeyrek final umutlarını devam ettirdi

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci tura galibiyetle tanışamadan gelen Rusya, Hırvatistan’ı 62-59 mağlup etti.

12 Eylül 2009 03:00

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci tura galibiyetle tanışamadan gelen Rusya, Hırvatistan’ı 62-59 mağlup etti.

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nında 2. tur grup maçında Rusya, Hırvatistan'ı baştan sonra zorlu geçen mücadele sonrası 62-59 mağlup etti.

1.periyot başa baş mücadele şeklinde geçerken, Rusya'da Mozgov 7 sayı, Hırvatistan'da da Banic 4 sayı ile oynadı.

2. periyotun ilk periyottan farklı olmadı ve devre sonuna kadar kıran kırana bir mücadele oldu ve devre Rusya'nın 28-26 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Rusya bir ara farkı 6 sayıya kadar çıkarmasına rağmen, üçüncü periyot sonunda yine eşitlik vardı: 42-42

Son çeyrekte müthiş bir mücadele vardı. Son 1.35 saniyede skor 53-53, son bir dakikaya ise 55-55'lik skorla girildi.

Hırvatistan molasının ardından 3.1 saniye kala Popovic'in attığı üçlükle Rusya 60-59'luk üstünlük sağladı.

Taktik faul sonrası Rusya'da Fridzon attığı iki serbest vuruşla skoru 62-59'a getirdi.

Son saniyede Kus'un attığı üçlük sonuç vermeyince Rusya, Hırvatistan'I 62-59 mağlup etmiş oldu.

Maç boyunca % 65'lik iki sayı yüzdesi yakalayan Rus ekibi, Nikola Vujcic ve erken faul sorunu yaşayan Ukic'e uyguladığı savunmada büyük başarı sağladı.

Rus ekibi adına Timofey Mozgov 18 sayı-8 ribaund ile hem takımının çift haneli skor üreten tek oyuncu hem de karsılasmanın yıldızı oldu. Mccarty, Bikov ve Frizdon ise 9'ar sayı üretti. İlk üç maça oranla hücumda çok tutuk görünen Hırvatistan'da Mario Kasun 13 sayı ile oynadı.

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