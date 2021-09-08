Rusya Çevre Bakanlığı: 2020 hava sıcaklığı ortalaması tüm rekorları kırdı

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Rusya Çevre Bakanlığı, 2020 yılında ülkede görülen sıcaklıkların diğer yılların genel ortalamasının 3.22 derece üzerinde olduğunu belirtti.

Moscow Times'ın aktardığına göre, bakanlık tarafından hazırlanan taslak raporda bunun bir rekor olduğu belirtildi.

Raporda 1936'da yıllık ortalama hava sıcaklığının kayıtlara alınmasından bu yana daha önce görülen en yüksek zıplamanın 2017'de 1 derece ile olduğu belirtildi. 2020'deki ortalama sıcaklık bu rekoru üçe katladı.

2019-2020 kışında Rusya'nın iki bölgesi dışında tüm bölgelerinden 1936'dan bu yana en sıcak kış kayıtlara geçti. Bu kış aylarında ülke genelinde sıcaklığın 1961-1990 ortalamasının 5 derece üzerinde olduğu aktarıldı.

Aynı rapora göre 2020'de Rusya topraklarının yüzde 72'si bir tür ekstrem hava olayı yaşadı.

2020 yılında Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 104 hava durumu ile ilgili acil durum bildirmişti. Bu, 2019'da bildirilenlerin iki katından fazlası.