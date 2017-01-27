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BBC Türkçe

Rusya: Cenevre'deki Suriye görüşmeleri Şubat sonuna ertelendi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da bazı Suriyeli muhalif grupların temsilcileriyle görüştü. Lavrov, Cenevre'de 8 Şubat'ta BM gözetiminde yapılması planlanan barış görüşmelerinin ay sonuna ertelendiğini açıkladı.

27 Ocak 2017 15:46

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cenevre'de 8 Şubat'ta Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde yapılması planlanan barış görüşmelerinin ay sonuna ertelendiğini açıkladı.

Suriye muhalefetinin bazı temsilcileriyle, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan görüşmelerin ele alındığı toplantının ardından konuşan Lavrov, "8 Şubat tarihi gelecek ayın sonuna ertelendi" dedi.

Lavrov kararın gerekçesini ise açıklamadı.

Astana'daki görüşmelerden memnun olduklarını belirten Lavrov, Suriye için önerdikleri yeni anayasa taslağını da taraflara ilettiklerini söyledi.

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Suriyeli silahlı muhalif grupların temsilcileri ve Şam yönetiminin ilk yüz yüze görüşmelerini Astana'da yapması bekleniyordu.

Ancak rejimin ateşkes ihlali yaptığını savunan muhalif örgütler yüz yüze görüşmeleri reddetmişti.

Rusya, Türkiye ve İran'ın destek verdiği Astana görüşmelerinden çıkan başlıca sonuç ise tarafların kırılgan ateşkesi sürdürmek ve güçlendirmek konusunda uzlaşması olmuştu.

2011'den bu yana 310 bin kişinin ölümüne yol açan savaşı durdurmak için yapılan Astana'daki son barış girişimi, Suriye hükümetinin Rusya ve İran'ın ateş gücü desteğiyle muhalifleri geçen ay Doğu Halep'ten çıkartmasının ardından gelmişti.

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