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Dünya

Rusya: Cenevre görüşmelerini baltalamaya çalıştığımız iddiası saçmalık

Zaharova, ön koşulları bir kenara bırakma çağrısı yaptı

29 Ocak 2016 19:43

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye hükümeti heyetinin Cenevre'ye gittiğini ve görüşmelere hazır olduğunu aktarırken, Rusya'nın Cenevre'deki Suriye görüşmelerini 'baltalamaya çalıştığı' yönündeki iddiaları ise 'tamamen saçmalık' olarak değerlendirdi.

Sputnik’in haberine göre Sözcü ​Zaharova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 1-3 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'ı ziyaret edeceğini açıklayarak başladığı basın toplantısında ilk olarak Cenevre'de bugün başlaması planlanan ancak toplanamayan Cenevre'deki Suriye görüşmelerine değindi.

Zaharova, Suriye hükümeti heyetinin Cenevre'ye gittiğini ve görüşmelere hazır olduğuna dikkat çekti.

Suriyeli muhaliflerden oluşan grubun da yapıcı görüşmelere hazır olduğunu söyleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, barışçıl bir çözüm için bulunabilmesi için tüm taraflara 'ön koşulları bir kenara bırakma' çağrısı yaptı.

Zaharova ayrıca Cenevre görüşmelerine Ahrar'uş Şam ve Ceyş'ül İslam gibi örgütlerin katılmasına hâlâ karşı olduklarını da vurguladı ve "Terörist örgütlerin görüşmelere katılması kabul edilemez. Bu pozisyonumuz değişmeyecek" dedi.

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