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Dünya

Rusya çekilmeye başladı

Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Anatoliy Nogovitsin, Rus askerlerinin Gürcistan'dan çekilmeye başladığını açıkladı.

18 Ağustos 2008 03:00

Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Anatoliy Nogovitsin, Rus askerlerinin Gürcistan'dan çekilmeye başladığını söyledi.

Nogovitsin, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, "Barış gücü askerlerinin geri çekilme işlemi bugün başladı. Rusya, Gürcistan'ın Güney Osetya'ya yönelik saldırganlığını önleme operasyonunu tamamlamıştır" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grigoriy Karasin'in sabah saatlerinde ABD'nin Moskova büyükelçisiyle yaptığı görüşmede geri çekilme ve diğer detayları ele aldığını belirten Nogovitsin, iki tarafın askerlerin çekilmesi ve insani yardım çabaları gibi konularda daha fazla işbirliği yapmaları üzerinde anlaşmaya vardığını kaydetti.

Gürcü güçlerini çatışma bölgesindeki Rus askerlerine karşı kışkırtıcı eylem hazırlığı yapmakla suçlayan Nogovitsin, Rus güçlerinin Gürcistan'a tek geçiş bölgesi olan Roki tünelinin Gürcü birlikleri tarafından uçurulmaya çalışıldığına ilişkin olarak ellerinde somut deliller olduğunu söyledi.

Ateşkes cuma günü resmen imzalanmıştı

Rusya lideri Dimitri Medvedev ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, AB Dönem Başkanı Fransa'nın arabuluculuğuyla varılan 6 maddeli ateşkes anlaşmasını geçen cuma günü imzalamıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında varılan anlaşma her türlü askeri faaliyetin durdurulmasını ve her iki tarafın askerlerinin çatışmaların patlak vermesinden önceki konumlarına dönmesini öngörüyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, anlaşmadaki ek güvenlik önlemleri uygulandığında Rus güçlerinin geri çekileceğini kaydetmişti. Lavrov, gerektiği sürece Gürcistan'da kalacaklarını söylemişti.

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