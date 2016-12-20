T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rusya Büyükelçisi’nin muayene tutanağı: 11 el ateş açıldı, 9'u isabet etti

Suikastçının kullandığı silaha ilişkin detaylar da açıklandı

20 Aralık 2016 14:59

Dün akşam saatlerinde katıldığı bir sanat galerisinde silahlı saldırıya uğrayan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un muayene tutanağı açıklandı. Tutanağa göre, 11 el ateş açıldı, bunlardan 9'u isabet etti. Karlov’un vücudunda 11 delik olduğu bunlardan 2’sinin giriş-çıkış olabileceği belirtildi.

Suikastla ilgili incelemeler devam ederken, saldırıyı düzenleyen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın eylemde kullandığı silahın NATO standartlarında olduğu belirtildi. 9x19 kalibre olan ve şarjör kapasitesi 15+1, 18+1 ve 20+1 olarak değişen Canik marka silah olduğu açıklandı.

Saldırının ardından polis memuru etkisiz hale getirilirken, ailesinden 3 kişi gözaltına alınmıştı. 

ETİKETLER

Andrey KarlovMevlüt Mert AltıntaşÇevik KuvvetsuikastRusyaTürkiyerapor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24