Rusya Büyükelçisi’nin muayene tutanağı: 11 el ateş açıldı, 9'u isabet etti

Dün akşam saatlerinde katıldığı bir sanat galerisinde silahlı saldırıya uğrayan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un muayene tutanağı açıklandı. Tutanağa göre, 11 el ateş açıldı, bunlardan 9'u isabet etti. Karlov’un vücudunda 11 delik olduğu bunlardan 2’sinin giriş-çıkış olabileceği belirtildi.

Suikastla ilgili incelemeler devam ederken, saldırıyı düzenleyen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın eylemde kullandığı silahın NATO standartlarında olduğu belirtildi. 9x19 kalibre olan ve şarjör kapasitesi 15+1, 18+1 ve 20+1 olarak değişen Canik marka silah olduğu açıklandı.

Saldırının ardından polis memuru etkisiz hale getirilirken, ailesinden 3 kişi gözaltına alınmıştı.