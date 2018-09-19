Rusya Büyükelçisi: Uçağın düşmesinde hala birçok soru işareti bulunuyor

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- RUSYA\'nın Ankara Büyükelçisi Aleksei V. Erkhov, önceki gece düşen 15 askerin yaşamını yitirdiği Rus uçağıyla ilgili olarak, \"Anlatılanlarla olayın teknik açıdan nasıl oluştuğunu algılayabilmiş değilim. Hala birçok soru işareti bulunmaktadır\" dedi.

Rusya\'nın Ankara Büyükelçisi Aleksei V. Erkhov, Erzurum Valiliği\'ne nezaket ziyaretinde bulundu. Valilik bahçesinde Vali Seyfettin Azizoğlu tarafından karşılanan Büyükelçi Aleksei V. Erkhov, Suriye\'de düşen uçakla ilgili soruları cevaplandırdı. Olayın yaşandığı gece tam olarak ne olduğunu doğru bir şekilde tespit etmek gerektiğini belirten Büyükelçi Aleksei V. Erkhov, \"Şimdi anlatılan şekilde, teknik açıdan nasıl oluştuğunu algılayabilmiş değilim. Hala birçok soru işareti bulunmaktadır. Olay olduğunda Trabzonda\'ydık. O sebepten sadece açık kaynaklardan neler olduğunu okuyabildik. Bu tarz olaylarda malumunuz komisyon kurulur. Komisyon, soruşturma çerçevesinde adım adım olayın gidişatı araştırılıyor. Komisyon çalışmaları neticesinde devlet başkanımıza bilgi verilir. Ama tabi ki anlık bir reaksiyon olarak büyükelçisi olmayan İsrail\'in maslahatgüzarı bakanlığa çağrılarak söylenmesi gereken şeyler söylenmiştir\" diye konuştu.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin inanılmaz yüksek seviyede olduğuna dikkat çeken Erkhov, şunları ifade etti:

\"Devlet başkanlarımız neredeyse haftada bir buluşuyor. İşin güzel tarafı, her buluştuklarında görüşebilecekleri konular vardır. Daha iki gün evvel Soçi\'de birlikteydiler. Çok ciddi şekilde Suriye\'nin geleceğine etki edecek mutabakat sağlandı. Hem Rusya Federasyonu, hem Türkiye Cumhuriyeti karşılıklı şekilde Suriye\'de barışın tesis olunması için çok ciddi gayret sarfediyor. Fakat henüz barış noktasına gelmedik. Muhtemelen daha da zayiat vermeye devam edeceğiz.\"

HEDEF 100 MİLYAR DOLAR

Türkiye ve Rusya\'nın ticaretinin bu yılın ilk 6 ayında 15 milyar dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatan Erkhov, \"İkili ilişkiler ve ticaret ilişkiler açısından geleceğimiz gerçekten parlak. Karşılıklı olarak ticaret yolumuzda mevcut olan engelleri kaldırdık. İlk 6 aylık ticaret hacmimiz 15 milyar dolar. Gidişat böyle olursa, yılın sonunda ulaşacağımız rakam 29-30 milyar civarındadır. Bu sevindirici bir rakam. Hedefimiz 100 milyar. O rakama ulaşabilmek için ek efor, ek çabalar gerekli. Turizmde de rekorların altına imza atıyoruz. Geçen yıl Türkiye\'yi ziyaret eden Rus turist sayısı 4,7 milyon kişi iken, bu sene 6 milyon ile kapatırız diye düşünüyoruz. Onların bir kısmı kışın buraya gelirse bizim için sevindirici olur\" diye konuştu.

BİZ DE TRABZON\'DA KAZANMIŞTIK

Ziyaret sırasında gazetecilerin Galatasaray\'ın Lokomotiv Moskova\'yı 3-0 yendiği maçla ilgili de değerlendirmede bulunan Erkhov, 6 sene İstanbul Başkonsolosluğu görevinde bulunduğunu anımsattı. Erkhov, \"İstanbul\'un tüm futbol takımları bizim kalbimizdedir. 3-0 güzel bir sonuç ama sonrasına da bakmak lazım\" deyince Rusya Büyükelçisiyle birlikte gelen heyette bulunan kadın görevli Rus Milli takımının Türkiye\'yi 2-1 yendiği maçı hatırlattı. Bunun üzerine Erkhov, \"Siz onun karşılığını aldınız\" diye konuştu.

Rus Büyükelçi Aleksei V. Erkhov\'a hayatını kaybeden 15 asker için başsağlığı dileklerini ileten Vali Seyfettin Azizoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerde tarihin en güzel döneminin yaşandığını bildirdi. Vali Azizoğlu, 2026 Kış Olimpiyatları\'nı Rusya ile organize etmeyi planladıklarını belirterek, \"2026 Kış Olimpiyatları\'nda dünyada üç ülke kaldı. Bunlardan biri Türkiye. Olimpiyatları almak için yoğun çaba sarfediyoruz. Başarırsak Erzurum\'la beraber düşüncemiz Soçi\'yi dahil ederek beraber yapmak. Soçi\'de kızak yarışı yapılan tesisler var, Erzurum\'da yok. Bu biraz pahalı yatırım. Bu tesisler Soçi\'de olduğu için beraber yapabiliriz. Kışın da kayak için Rusya\'dan misafirlerimizi bekliyoruz\" dedi.



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