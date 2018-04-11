T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya Büyükelçisi: Bazı meslek gruplarına mensup Türk vatandaşları için vize kolaylığına hazırız

Rusya, uçak krizinin ardından 2015 yılında Türkiye'ye vize serbestisini kaldırmıştı

11 Nisan 2018 20:05

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya'nın öncelikle TIR şöförleri ve büyük işletmelerin temsilcileri olmak üzere, belirli kategorilerdeki Türk vatandaşları için vize rejiminin serbestleştirilmesine yönelik adımları görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Sputnik'e konuşan Yerhov, "İlişkilerimizin başarılı şekilde gelişmesi vize alanında da kullanılabilecek olumlu imkânlar yaratıyor. Rusya tarafı özellikle de vizenin en çok gerekli olduğu kişiler de dahil, belirli kategorilerdeki Türk vatandaşları için vize rejiminin serbestleştirilmesine yönelik tedbirleri görüşmeye hazır. Burada söz konusu öncelikle TIR şöförleri ve ülkemizi sıklıkla ziyaret eden büyük işletmelerin temsilcileri" ifadelerini kullandı.

"Yeşil pasaport sahipleri için vize serbestisine hazırız"

Rusya'nın hizmet pasaportu hamillerine vize serbestisi getirilmesi için en yakın zamanda anlaşmaya varmaya hazır olduğunu belirten Yerhov, "Belki de ileride iki ülkenin yurttaşlarının ziyaretlerine yönelik 2010 tarihli hükümetlerarası anlaşmaya dönülmesinin konuşulması için koşullar oluşur" dedi.

Rusya, 2015 yılında Türkiye'ye vize serbestisini kaldırmıştı.

ETİKETLER

rusyavizetürkiyevize serbestisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24