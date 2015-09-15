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Dünya

Rusya Büyükelçiliği, Twitter'da İngiltere Başbakanı'nı trolledi

Elçilik, 'Bir de Rusya Devlet Başkanı ana muhalefet partisinin ulusal güvenlik için tehdit olduğunu söyleseydi, İngiliz basınının başlıklarını hayal edin' ifadesi paylaşıldı

15 Eylül 2015 15:27

İngiltere Başbakanı David Cameron'ın, 'İşçi Partisi ulusal güvenliğimize tehdit' açıklamasına, Rus Büyükelçiliği'nden dikkat çeken bir yorum geldi. Elçiliğin Twitter hesabından, 'Bir de Rusya Devlet Başkanı ana muhalefet partisinin ulusal güvenlik için tehdit olduğunu söylemiş olsaydı, İngiliz basınının başlıklarını hayal edin' ifadesi paylaşıldı.

İngiltere Başbakanı David Cameron'ın, İşçi Partisi Genel Başkanlığı'na Jeremy Corbyn'in seçilmesine gösterdiği tepkiye Rusya'nın Londra Büyükelçiliği'nden yorum geldi.

 
Radikal'de yer alan habere göre, Rusya'nın Londra Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere Başbakanı David Cameron'un, Jeremy Corbyn başkanlığındaki İşçi Partisi'nin ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğu iddiasını espriyle yorumladı.

Rus Büyükelçiliği, "Bir de Rusya Devlet Başkanı ana muhalefet partisinin ulusal güvenlik için tehdit olduğunu söylemiş olsaydı, İngiliz basınının başlıklarını hayal edin" yorumunda bulundu.

 

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