Rusya: Buça'daki görüntüler ABD'nin provokasyonu

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Buça kasabasındaki ölü sivillerin görüntüsünün ABD'nin emriyle çekildiğini iddia etti. Bakanlık, ABD'nin bu görüntüleri istemesinin sebebinin Rusya'yı suçlama planının bir halkası olduğunu söyledi.

Rusya suçlamaları reddetti ve cesetleri Moskova'nın tepki görmesi için Kiev'in yerleştirdiğini iddia etmişti.

Pazar akşamı bir Rus televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "Bu provokasyonun arkasında kim var? Tabii ki ABD ve NATO" dedi.

Zakharova, Batı'nın görüntülere hızlı bir şekilde tepki göstermesinin haberin Rusya'nın itibarını lekelemek için planlandığını ortaya koyduğunu öne sürdü.

Sözcü, "Bu açıklamaların görüntüler yayınlandıktan dakikalar sonra yapılması haberin emrini kimin verdiği konusunda şüpheye yer bırakmıyor" dedi.

Zakharova, söyleyeceklerini destekleyecek bir kanıt sunmadı.