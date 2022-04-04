Rusya, Buça'da yaşananlar için BM Güvenlik Konseyi'nin toplanmasını istedi

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Moskova, pazartesi günü "Ukrayna'nın Rus askerlerinin Buça'da zulüm yaptığı" iddialarına cevap vermek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin özel bir oturumda toplanmasını istedi.

Rusya'nın BM Büyükelçi Yardımcısı Dmitri Polyanski, "Buça'da Ukraynalı radikallerin yaptığı korkunç provokasyonun ardından Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin 4 Nisan'da toplanmasını istedi" açıklamasında bulundu.

ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Samantha Power çağrıya tepki göstererek, "Rusya yine Kırım ve Halep'te kullandığı taktikleri uyguluyor. Savunulmazı savunmaya çalışacaklar. Rusya'nın bu toplantıyı istemesinin sebebi tepki gösteriyormuş gibi davranmak ve sorumluluk çağrısı yapmak" dedi.

Mevcut olarak ABD'nin Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın başında olan Power, "Kimse buna inanmıyor" ifadelerini kullandı.

BM yetkilileri henüz pazartesi günü bir toplantı yapılıp yapılmayacağı ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Rusya'nın Kiev çevresinde çekildiği bölgelere basın ve Ukrayna askeri girdiğinde Buça gibi kasabaların sokaklarında yüzlerce ceset ve toplu mezarlar bulundu. Ukrayna, Rus ordusunun bölgede tecavüz ve yağma gibi başka suçlarda işlediğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rus askerine "kasap" dedi.

Rusya suçlamaları reddetti ve cesetleri Moskova'nın tepki görmesi için Kiev'in yerleştirdiğini iddia etti.